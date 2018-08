RIETI - E’ arrivato l’ ok da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento di Protezione civile per la firma di un protocollo di intesa tra Dipartimento, Rilab e Comune di Rieti, che prevede l'installazione di nuove stazioni accelerometriche per il monitoraggio sismico, da aggiungere alle tre già esistenti, che faranno di Rieti comune pilota a livello nazionale nel monitoraggio di dettaglio e nella prevenzione, nonché fiore all'occhiello della rete accelerometrica italiana.



La richiesta era stata presentata in un incontro, tenutosi lo scorso 22 settembre 2017 a Roma, nella sede della Protezione civile, in cui erano presenti il professor Antonio Spadoni e l'ingegner Mariangela Stramacchia in rappresentanza del Rilab Rieti, il geologo Matteo Carrozzoni consigliere del Rilab e del Comune di Rieti, mentre per il dipartimento di Protezione civile erano presenti l'ingegner Nicoletti dirigente, la dottoressa Filippi e la dottoressa De Nardis entrambe fisiche e la dottoressa Zambonelli geologo.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:43



