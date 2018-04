di Alessandra Lancia

RIETI - Ricostruire Accumoli dov’era e com’era? No, non si può. Nel capoluogo non si potrà ricostruire nella zona della Chiesa di San Francesco e della vicina caserma dei Carabinieri. Totalmente da abbandonare saranno le frazioni di Tino, Libertino e San Giovanni. Non saranno ricostruite neppure le case sparse di Grisciano Alta, lungo la vecchia Salaria.



«Parliamo di pochi residenti ma tra prime e seconde case di almeno un centinaio di abitazioni», dice il sindaco Stefano Petrucci, che venerdì ha presentato l’esito dello studio dell’Ufficio ricostruzione alla popolazione. Si profila una delocalizzazione delle tre frazioni piuttosto complessa. Sulle aree da abbandonare, una volta liberate dalle macerie, sarà posto il vincolo della totale inedificabilità.

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA