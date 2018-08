RIETI - «Terremoto: sprecate troppe occasioni. Spero solo che da domani non si spengano i riflettori», dice il sindaco di Leonessa e deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, nel giorno del secondo luttuoso anniversario della scossa del 24 agosto.



«A settembre ci saranno gli esami di riparazione per il governo giallo-verde che ha già avuto ben tre occasioni per migliorare il processo di ricostruzione e accantonare la burocrazia, ma alla prova dei fatti si è voltato dall’altra parte. Mi auguro che quella di oggi per Di Maio non sia solo una passerella: servono contenuti, norme, buon senso e tanto coraggio come quello messo in campo dalla mia amministrazione che ha ricostruito la scuola di Leonessa. Basta selfie e post sui social network – conclude Trancassini – settembre si avvicina e se gli esami non saranno superati sarà un autunno molto caldo».

