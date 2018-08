RIETI - Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio è arrivato pochi minuti fa ad Amatrice, il comune del Reatino colpito dal sisma del 24 agosto 2016.



Il vicepremier Di Maio è giunto a sorpresa ad Amatrice, era atteso domani alle 11 per la messa in ricordo delle vittime del sisma, sta ora visitando l'area del gusto nella frazione di Villa San Cipriano. Non è escluso che il vicepresidente del Consiglio raggiunga anche Illica, la frazione di Accumoli dove alle 21 inizierà la prima funzione liturgica del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, in ricordo delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016



IL PROGRAMMA DI DOMANI

Alle 11 di domani il vicepresidente e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico parteciperà all'adorazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico Pompili, presso la struttura allestita ad Amatrice.



Alle 17 Il vicepresidente e Ministro parteciperà alla messa presieduta dal Monsignor Pompili nell'area Sae in cui sorge il Monumento ai caduti di Accumoli.



