Il gup del tribunale di Rieti, Ilaria Auricchio, ha rinviato a una nuova udienza, già fissata per il prossimo 6 giugno, la decisione in merito alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Rieti a carico dei sette indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo della vela campanaria di Accumoli, in seguito al sisma del 24 agosto 2016.



Il rinvio è legato alla richiesta, formulata dal legale del sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, uno dei 7 indagati, di

analizzare la nuova documentazione, inerente la ristrutturazione dello stesso campanile, sequestrata il 24 maggio scorso presso la vecchia sede del Comune di Accumoli. A causa del crollo della vela campanaria, che cadendo investì il tetto di un'abitazione sottostante, persero la vita tutti i componenti della famiglia Tuccio, padre, madre e due bambini piccoli.



Tutti gli indagati devono rispondere dei reati di disastro e omicidio colposo. Secondo le conclusioni dell'inchiesta, il crollo della vela campanaria poteva essere evitato «adottando specifici interventi di consolidamento» che erano stati già indicati dopo il sisma dell'Aquila del 2009.

