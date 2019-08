RIETI - Una nuova scossa di terremoto rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel territorio di Cittareale.



La scossa è stata rilevata alle 19.07 pari a magnitudo di 2.9 nell’area di Cittareale, per la precisione a 4 chilometri a nord est a una profondità di 13 chilometri. La scossa non è stata avvertita a Rieti.



Nei giorni scorsi, martedì per la precisione, erano state rilevate a distanza di due minuti una dall'altra due scosse, la prima di intensità alle 15 e 18 pari a 3.5 ed era stata avvertita anche a Rieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA