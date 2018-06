RIETI - Sono state consegnate oggi a Cittareale 20 casette, le Soluzioni abitative d'emergenza (Sae) destinate alla popolazione sfollata. «Dobbiamo ringraziare questa nostra Italia - ha detto il sindaco Francesco Nelli -, che molto spesso ci affrettiamo a criticare, ma che con questa giornata dimostra ancora una volta la sua vicinanza a questi territori. Non è scontato che quando una casa crolla, lo Stato la ricostruisca. Oggi è una giornata di festa, ma anche di riflessione. Stiamo per chiudere la fase di emergenza, ora dobbiamo velocizzare la fase della ricostruzione».



L'insediamento di casette si trova in località Collicelle. Alla cerimonia di consegna era presente anche il Vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, oltre il commissario del governo alla Ricostruzione, Paola De Micheli.

«Approfitto della presenza del commissario alla Ricostruzione - ha detto monsignor Pompili -, per rinnovare la richiesta a velocizzare le procedure della ricostruzione».



IL COMMENTO DELL'ASSESSORE DI BERARDINO

«La Regione Lazio continuerà a stare vicino ai cittadini di Cittareale e a tutta la popolazione dell'area del cratere, e a seguire passo passo l'operazione di ricostruzione; intanto oggi è un ulteriore passaggio nel percorso di sostegno e di rinascita». Così l'assessore alle Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, a margine della cerimonia di consegna di 20 Soluzioni abitative di emergenza a Cittareale.

