Terremoto, ad Amatrice non esiste più la «zona rossa», l'area riconsegnata al Comune

Ultimo aggiornamento: 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non esiste più la zona rossa di Amatrice. Lo ha deciso questa mattina il Centro operativo intercomunale unico all’esito di alcuni sopralluoghi e dopo aver valutato che non esistono più le condizioni per l’interdizione delle aree del centro storico di Amatrice. Quella che era la zona rossa è stata riconsegnata all’amministrazione comunale.A darne notizia sono gli assessori della Regione Lazio alle Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e all’Urbanistica, Massimiliano Valeriani.«Il lavoro compiuto dalla Regione Lazio – commenta Claudio Di Berardino - all’indomani del sisma ha garantito tempi certi nella gestione dell’emergenza e nella fase della ricostruzione. La strada è ancora lunga, ma certamente la riapertura di tutta le aree segna il raggiungimento di un traguardo fondamentale».«Comincia una nuova fase per Amatrice: l’amministrazione regionale è sempre stata vicina al Comune e ai cittadini – aggiunge Massimiliano Valeriani – assicurando attenzione ed impegno per affrontare tutte le situazioni all’indomani del tragico sisma che ha devastato il paese. Raggiunto questo importante obiettivo, proseguiremo nel lavoro per far rinascere Amatrice».