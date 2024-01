Sabato 27 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - La rinascita di un territorio, dopo un evento tragico come il terremoto, può assumere mille volti e sfumature. Ad Amatrice, nel caso in esame, risponde a due verbi ben precisi. Credere e proseguire. Credere nel futuro ed andare avanti con speranza e determinazione. Il tuto si traduce nella rinascita dell’Antica Torre.

Il cambio. Da lunedì scorso, cambio di gestione al bar tabacchi “Antica Torre” di Amatrice. La precedente proprietà ha lasciato il passo a Jessica Gabrieli e Arianna Pastorelli, due giovani amatriciane che proseguiranno un percorso da tempo avviato e lo faranno sempre presso il centro commerciale Il Corso di Amatrice. Era il 2016 quando l’attività portata avanti da Maura e dalla madre Aurora, situata sotto la torre civica di Amatrice, andò in letteralmentre frantumi. La tabaccheria fu tra i primi esercizi a ripartire in un container provvisorio tra mille difficoltà e con un futuro tutto da scrivere: poi la delocalizzazione in uno dei due centri commerciali e gli anni di attività svolti nel nuovo sito, lontani dai vecchi ricordi di un paese che ormai non c’era più. Oggi il cambio di gestione che la stessa precedente proprietaria, Maura Sabatini, ha comunicato sui social con i migliori auguri alle giovani Jessica e Arianna: «Felice di aver passato il testimone a voi! Siete una potenza!». Jessica già lavorava da tempo all’Antica Torre come barista ed ora è più determinata che mai.

La motivazione. «Siamo tutti passati dal terremoto e da questa triste esperienza. Io gestivo un bar situato proprio sul corso quando ci fu la scossa, ma non ho avuto modo di poter delocalizzare l’attività. Poi in questi mesi l’idea di poter prendere l’attività: ci siamo ritrovate con Arianna e ci siamo chieste se volessimo iniziare questa avventura. Ora siamo qui, determinate a proseguire in questo lavoro». Le fa eco Arianna, neomamma di Edoardo che a febbraio compirà un anno: «sicuramente lavorare in questo contesto non è oggettivamente facile. Ma questo lo sapevamo perché siamo passati tutti attraverso la tragedia del sisma. Però allo stesso tempo viviamo entrambe sul posto e condividiamo tutte e due un amore troppo grande per questo paese, per questo territorio, quindi, la scelta è stata sicuramente più facile e senza esitazioni».

L'ostacolo. Sicuramente il periodo attuale per Amatrice non è dei migliori al momento. La speranza un domani di rivedersi nel centro storico ricostruito è sempre viva in loro ma al momento anche lontana. Sono stati in tanti, tra commercianti ed amici, che, anche per tramite dell’Associazione commercianti di Amatrice, hanno voluto augurare un buon lavoro alle due ragazze che sorridenti al bancone si dividono tra un caffè ed un cliente che vuole giocare una schedina. Anche questa si chiama normalità, in un paese dove dal 2016 di normale, niente lo è stato o quasi più.