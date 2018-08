Terremoto, la sindaca Raggi ad Amatrice: «Vi aiuteremo a tornare a vivere»

di Italo Carmignani

AMATRICE - Con appena qualche minuto di ritardo sul programma,la sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato i primi cittadini di Amatrice, Accumoli, Acquata del Tronto per illustrare i progetti che verranno realizzati con gli oltre 300mila euro raccolti dal Comune di Roma e donati dai cittadini romani. Per un lutto cittadino non era presente il sindaco di Norcia. La sindaca Raggi ha tenuto subito a sottolineare di essere ad Amatrice “in nome di tutti i romani che hanno sempre avuto a cuore le persone colpite da questa grande tragedia”.