Mercoledì 23 Agosto 2023, 00:10

RIETI - «Il 24 agosto rimango in casa col telefono spento, oppure propongo a Giulia di andare al mare: preferisco il silenzio». Luca Baccari racconta a cuore aperto i momenti belli che la “seconda vita” sta riservando a lui e sua figlia. Sono rimasti loro, di una famiglia che il terremoto del 2016 ha dimezzato in pochi secondi: sotto le macerie della casa di Amatrice morirono mamma Emanuela di 41 anni, e il piccolo Pietro che ne aveva appena sei. «Subito dopo i funerali sono scappato a Roma, non era possibile rimanere dopo una tragedia tanto grande. Forse, oggi sarei ancora lì, svuotato, incattivito e seduto su un sasso ad avvitarmi su me stesso».

La seconda vita. Il primo pensiero di questo padre è sempre stato per Giulia, oggi una liceale allegra e diligente diventata donna troppo presto. «Il dolore ce lo porteremo dietro finché campiamo, ma io avevo una figlia di 8 anni da crescere che aveva visto l’inferno: era mio dovere metterla in condizione di vivere anche cose belle». Il “cerchio” della sua “prima vita” si è chiuso dopo anni, con il pagamento di tutte le tasse e i sospesi circa il suo locale al centro di Amatrice, “La taverna dei Baccari”. «Pagherò tra poco l’ultima cartella esattoriale, poi avrò saldato il mio conto con lo Stato. Ho cambiato residenza e non ho avuto un euro come risarcimento per la mia attività distrutta. Ma è andata così, quella era un’altra vita».

Quella nuova è fatta invece di un libro “terapeutico” che sarà l’inizio di un progetto solidale dedicato a Pietro, e di un sogno che si è avverato a febbraio di quest’anno: «Dopo tanti sacrifici ho rilevato finalmente un locale a Roma e sono tornato a fare l’imprenditore, il mio mestiere. Un’occasione capitata apparentemente per caso, anche se nulla accade per caso». Per Luca, ogni cosa succede secondo un disegno preciso: talvolta fatto di colori tetri, altre volte di tinte sgargianti o rosee, come il pigiamino che indossava la sua bambina quella notte. «Giulia ricorda tutto, ogni particolare. Il vigile del fuoco Mauro D’Angeli che le ha parlato per ore mentre era intrappolata, che si tolse il casco per non spaventarla, che entrò sotto i sassi e la prese in braccio per portarla in salvo».

Il salvataggio di Mauro D'Angeli. “Dal letame nascono i fior”, cantava De André, e il timido Mauro, pompiere di Greccio, è uno dei doni più belli che la seconda vita ha portato a Luca e Giulia: «Poteva fermarsi al suo lavoro, come tanti, invece la sua famiglia oggi fa parte della nostra. Con Giulia si sono incontrati nell’ottobre 2017, fuori da scuola: è stato più semplice di quanto pensassimo».

Semplice, come lo sono i desideri dei bambini: «È stata lei a voler tornare ad Amatrice, passa lassù le vacanze coi nonni, il Natale». Luca Baccari racconta gli anni prima del terremoto, quando il suo bar di fronte ai portici era sempre pieno: «Il telefono ha trillato i primi giorni, poi nessuno si è degnato di chiedere come stessimo io e Giulia, neppure con un messaggio. Non lo dico con rancore, ma con consapevolezza: il terremoto ha tirato fuori il peggio dalle persone, le pochezze, le ripicche di cui si nutre il paese. E tanto egoismo». Istituzioni, non pervenute.

L'ingratitudine. «Lasciamo stare, ormai ho tolto il disturbo, non darò più fastidio. Sono circondato solo dalla verità, da chi è venuto alla presentazione del mio libro, chi ha preso un caffè nel mio nuovo bar, chi mi chiede di Giulia: ho ricevuto anche tanto affetto, ricordo i colleghi di mia moglie arrivati in punta di piedi, gli abbracci del vescovo Pompili, gli amici veri di Amatrice che si contano su una mano. Ci sono tante persone belle, mi nutro delle cose da vivere con il sorriso dopo tante lacrime».

Nella casa di Luca e Giulia, di quanto successo si parla poco, «anche se il pensiero va lì ogni giorno, ogni ora». L’orologio però, è sempre lo stesso: «Stava nel mio locale di Amatrice, non ha neppure un graffio. Me l’ha riportato Mauro, mi ha chiesto se poteva restituirmelo, nel suo stile da poche chiacchiere e molti fatti». Proprio come fece con Giulia. Le restituì anche lei, miracolosamente salva e senza un graffio, nel suo pigiamino rosa impolverato. Era l’alba del 24 agosto 2016: era quando stava finendo la loro prima vita