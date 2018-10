Il SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - La decisione è stata presa, la decisione continua ad essere fortemente contestata. La scelta di ricostruire l’ospedale Grifoni nello stesso punto dove si trovata, al confine con l’attuale zona rossa di Amatrice, continua ad essere incomprensibile applicando i criteri della logica e della tutela della salute dei cittadini.Argomentazioni che nel territorio, non solo nei comuni del cratere sismico, non convincono nessuno dotato di un minimo di bin senso e sulle quali è tornato con forza il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli, da sempre sostenitore del sito di Torrita di Amatrice sulla Salaria, baricentrico a varie realtà, facilmente raggiungibile e in grado di trasformare il nuovo Grifoni in un ospedale di area vasta.«La decisione di ricostruire l’ospedale di Amatrice dov’era, a poca distanza dalla zona rossa e in prossimità dei prossimi cantieri per la ricostruzione - dice il primo cittadino di Cittareale, Francesco Nelli - è una scelta scellerata».