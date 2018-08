Terremoto, il ricordo della notte nera di due anni fa comincia ad Illica, poi fiaccolata ad Amatrice

di Alessandra Lancia

RIETI - Il ricordo della notte nera di Amatrice e Accumoli comincia ad Illica, con la luna ad illuminare la gente e i lumini accesi che segnano le strade del paese che non c’è più.



"Due anni fa, ancora a quest'ora, qui regnava la vita. Un anno fa qui regnava la paura. Oggi qui regna il vuoto. Fra un anno, fra cinque, fra dieci?", si chiede a voce alta don Stanislao Punzio aprendo il momento liturgico in ricordo delle vittime del sisma del 2016.



"Oggi - dice il parroco polacco del paese -Accumoli è pulita e può diventare la nostra fortuna se sapremo gestirla, oppure un'occasione persa. Questo percorso composto dalle torce disegna nel buio di questo luogo le strade che non ci sono più. Dove conducono queste strade? Nel vuoto? Nel buio? Buona parte dipendono da noi".



Dopo Illica tocca ad Amatrice e qui ci si stringe nella tensostruttura allestita dove prima sorgeva la Scuola Alberghiera: è grande ma non basta per tutti. C’è anche Luigi Di Maio, accolto dal sindaco Filippo Palombini ma non guadagna la prima fila: resta in piedi, muto, accanto a uno degli ingressi laterali. La gente si abbraccia, occhi lucidi, sguardi bassi, le felpe blu e rosse di Amatrice che si mescolano con le giubbe azzurre dei volontari delle Misericordie, quelle rosse della Croce rossa, i blu della Protezione civile.



E naturalmente poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, gli angeli di quella notte di inferno. Si aspettano le 3,36 tutti insieme, ascoltando le storie raccolte in un volumetto da Isabella Di Chio, l’inviata di Rai Tre che passò mesi quassù, facendosi amatriciana tra gli amatriciani.



Cinque storie di persone vere trasfigurate in fiabe che stanotte aiutano a sperare se non in un lieto fine almeno in un nuovo inizio.

