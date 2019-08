Terremoto, emozioni ad Amatrice nella veglia di preghiera per il terzo anniversario fiaccolata in Corso Umberto I

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Emozioni e partecipazione ad Amatrice per la veglia di preghiera in ricordo delle vittime del sisma del 24 agosto 2016. La celebrasione si è aperta all'interno del palazzetto dello sport, dove centinaia di persone si sono ritrovate insieme al vescovo di Rieti Monsignor Domenico Pompili pregando su alcuni passi del Salmo 34."Abbiamo bisogno della fiducia degli uni verso gli altri - ha detto Pompili - non si riprende il cammino senza fiducia. Occorre un sussulto di generosità".Poi l'uscita in fiaccolata lungo Corso Umberto I, il suono della tromba di Daniele Coltellese con "Il Silenzio" e la consueta lettura dei nomi delle vittime svolta di fronte alla Chiesa di Sant'Agostino ed infine la preghiera di chiusura presso il parco Minozzi.Stamattina ad Amatrice alle ore 11 la S.Messa celebrata sempre da Domenico Pompili presso il palazzetto dello sport e alle 17 presso l'area Sae di Accumoli.