RIETI - Presso la sala stampa della Camera dei Deputati è stata presentata la proposta di legge a prima firma Trancassini per la gestione degli eventi catastrofici quali terremoti e alluvioni.«Un anno fa - ha detto Trancassini - eravamo in campagna elettorale, oggi ho presentato un disegno di legge per affrontare in modo tempestivo, organico ed efficacie le emergenze e la successiva fase della ricostruzione. Quando c'è una catastrofe uno Stato serio sa cosa fare e lo fa immediatamente e nel più breve tempo possibile, senza indugio indica la corsia preferenziale dove va portato il tren" della ricostruzione.Abbiamo messo per iscritto le nostre idee per essere ancora più propositivi e costruttivi di quanto abbiamo fatto sinora con i numerosi emendamenti proposti. Ancora una volta indichiamo la strada ad un Governo che nonostante le "promesse" del Presidente Conte nella passerella del 1 giugno, dopo nove mesi non ha ancora partorito nulla», ha concluso il deputato di Fratelli d'Italia e sindaco del Comune di Leonessa ricadente nell'area identificata del cratere.Hanno preso parte alla conferenza stampa, l'On. Guido Crosetto, il Vice Presidente della Camera l'On. Fabio Rampelli, l'On. Francesco Acquaroli e l'On. Emanuele Prisco.