RIETI - Il Rieti viene eliminato dalla Coppa Italia di serie C. Gli amarantocelesti cadono 3-1 allo Scopigno contro la Ternana, nella gara valida per la terza ed ultima giornata. Forse punizione troppo pesante per un Rieti combattivo ed organizzato, ma la maggiore qualità della Ternana premia.



Il primo tempo dello è piuttosto equilibrato, con la gara che non si gioca a ritmi altissimi. Il Rieti ritrova Gondo e Gigli titolari, inserendo anche il nuovo arrivato Aquilanti. Rispetto alla gara di Olbia Mariani si gioca il 4-3-3 con Di Sarno, Marcheggiani e Gondo, con Tirelli arretrato nei tre di centrocampo. Il primo sussulto arriva al 6’ con il colpo di testa da ottima posizione di Marilungo, che però la mette tra le braccia di Pegorin. Il Rieti risponde al 24’ e va vicinissimo al gol: bolide di Tirelli dai 25 metri, con il pallone che sbatte sulla traversa e poi sulla linea.La sfortuna dà un secondo appuntamento alla formazione amarantoceleste, che va sotto al 36’ con il tiro di Proietti deviato da Tiraferri. Il pallone spiazza completamente Pegorin, e la Ternana passa in vantaggio. Il primo tempo si chiude cosi. Nella ripresa il match si apre con il capolavoro assoluto di Salzano, che si inventa una rovesciata pazzesca dal limite siglando il raddoppio. Mariani si gioca qualche cambio e passa al 4-3-1-2, ed è Marcheggiani, da terra, ad accorciare le distanze.

Il gol da energie al Rieti che preme creando un paio di situazioni interessanti, ma all’87’ arriva il definitivo 1-3 siglato da Partipilo. Ternana avanti nella Coppa, Rieti eliminato ma che ha mostrato segnali di crescita incoraggianti. Buon esordio per Aquilanti, ma la squadra continua a necessitare rinforzi. Sabato prossimo si replica: alle 20.45 primi tre punti di campionato in palio.

IL TABELLINO

Rieti (4-3-3): Pegorin; Tiraferri, Aquilanti, Gigli, Zanchi (71’ Granata) ; Marchi, Palma (71’ Marino), Tirelli; Gondo, Marcheggiani, De Sarlo (53’ Guiebre). A disp: Addario, Lazzari, Bellopede, Poddie, Del Regno, Bartolotta, Sette. All. Mariani

Ternana (4-3-1-2): Tozzo; Paghera (59’ Palumbo), Sini, Suagher (37’Russo), Mammarella; Parodi (59’ Nesta), Salzano, Proietti; Ferrante; Furlan 69’ Vantaggiato), Marilungo (69’ Partipilo). A disp. Innarilli, Palumbo, Argento, Mucciante, Onesti, Defendi, Bergamelli, Niosi. All. Gallo

Arbitro: Fiero di Pistoia (Giuggioli- Castro)

Marcatori: 36’ Proietti (T), 51’ Salzano (T), 66’ Marcheggiani (R), 87’ Partipilo (T)

Note: ammoniti Palma (R), Parodi (T), Paghera (T), Vantaggiato (T), Russo (T). Spettatori 1320

COPPA ITALIA - 1 TURNO

1 giornata Ternana - Olbia 3-2

Riposava: Rieti

2 giornata Olbia - Rieti 4-1

Riposava: Ternana

3 giornata Rieti - Ternana 1-3

Riposava: Olbia

CLASSIFICA

Ternana 6

Olbia 3

Rieti 0



