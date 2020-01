Ultimo aggiornamento: 10:35

RIETI - Squadra in salute, la Ternana di Fabio Gallo avversario domani sera, 22 gennaio, al "Liberati" (ore 20,45) di un Rieti sempre più ultimo in classifica e reduce dalla 'manita' del San Nicola contro un Bari che insieme alle Fere sembra poter essere l'anti-Reggina.Il 3-1 di domenica contro il Rende sembrava poter essere efficace per accorciare il gap dalla vetta e invece il rigore al 98' realizzato da Denis a Bisceglie ha lasciato la Ternana a -9, ma Gallo resta ottimista: sa che battendo domani il Rieti e domenica il Monopoli (trasferta insidiosa) potrebbe trarre benefici dallo scontro diretto del Granillo tra Reggina e Bari. Ma prima di stilare tabelle di marcia e inerpicarsi in voli pindarici, la Ternana sa bene che dovrà concentrarsi solo ed esclusivamente su una gara per volta.Domani sera si ripartirà, probabilmente, dallo stesso scacchiere tattico che ha affondato con facilità il Rende: 4-3-1-2 con Palumbo in regìa a comandare una mediana completata da Salzano (fresco di rinnovo) e uno tra Damian e Proietti. In attacco Gallo ha davvero l'imbarazzo della scelta e visto che di fatto quella di domani sarà la seconda delle tre gare in otto giorni, non è da escludere che uno tra Vantaggiato e Marilungo possa lasciare il posto a Furlan o Torromino, con Partipilo in appoggio.Per la difesa in preallarme Sini, che potrebbe far tirare il fiato a Diakite, mentre tra i pali conferme per Iannarilli, nonostante la voglia di Marcone (ex di turno) di affrontare la squadra con la quale lo scorso anno ha centrato la salvezza. Sugli spalti previste non meno di cinquemila unità, contro lo zero assoluto (o quasi) dei dirimpettai reatini: la curva, in segno di protesta verso la gestione societaria, non andrà a Terni, ma è assai probabile che qualcuno da Rieti parta ugualmente.