RIETI - Scuola media Ricci chiusa domani e dopodomani, martedì 8 e mercoledì 9 gennaio. Lo ha deciso l'amministrazione comunale per l'impossibilità di riparare il guasto che questa mattina aveva fatto trovare agli studenti le aule al gelo, con tutti che poi erano tornati a casa.



«Nonostante il lavoro dei tecnici comunali - si legge in una nota del Comune - proseguito per l’intera giornata, per esigenze tecniche relative alla riparazione dell’impianto di riscaldamento della Angelo Maria Ricci, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha disposto, tramite ordinanza, la chiusura della scuola media per due giorni (martedì 8 gennaio e mercoledì 9 gennaio), salvo complicazioni».



