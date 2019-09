RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti nella serata odierna sono intervenuti sul massiccio del Monte Terminillo, nel Comune di Cantalice, in località "Gli Osti" nel versante di Poggio Bustone, per recuperare due ragazzi che durante una escursione in bicicletta, con l'arrivo dell'oscurità, avevano perso l'orientamento e si erano smarriti.



Contestualmente sono stati attivati anche i Carabinieri e il Soccorso Alpino. I Vigili del Fuoco hanno prontamente raggiunto la località e grazie alle coordinate inviate via cellulare dal posto da uno dei due ragazzi, dopo un decina di minuti di ricerca, li hanno individuati su di una radura e dopo un breve percorso a piedi li hanno trasportati a valle con i mezzi fuoristrada.