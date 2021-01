Slavina al Terminillo in località Rialto: né persone, né mezzi sono finiti sotto la neve

RIETI - E' intervenuta in questi momenti anche una squadra di soccorso cinofila per la bonifica dell'area che nella tarda mattinata di oggi è stata interessata da una grossa slavina in zona Rialto sul monte Terminillo. Probabilmente non ci sarebbero mezzi o persone finiti sotto la neve ma da alcune ore i soccorritori - carabinieri, soccorso alpino, polizia e tecnici - sono al lavoro per scongiurare questa eventualità.

Le copiose nevicate dei giorni scorsi, il sensibile rialzo termico che ha destrutturato la coltre nevosa, cui si è aggiunta quella caduta in queste ore, ha favorito il fenomeno. La valanga si è verificata nella zona sottostante la vecchia seggiovia del Conetto finendo in strada. Cresce intanto l'allerta valanghe sul Terminillo che dal livello di criticità due è passato al grado 3 su una scala di 5 valori.

