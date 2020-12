Assalto al Terminillo, auto in fila già da Vazia. Istituito ora posto di blocco della Polizia che fa passare solo i residenti, gli altri obbligati a tornare indietro

RIETI - Assalto al Terminillo. Complice la bellissima giornata e temperature miti per la stagione, decine e decine di auto si sono messe in cammino già dalle prime ore della mattina per raggiungere la stazione di montagna.

Alle 11 si registravano file lunghissime che avevano inizio già dalla frazione di Vazia. Chi intorno a mezzogiorno è riuscito a raggiungere Pian de Valli ha poi dovuto penare le pene dell'inferno per trovare un parcheggio.

Da oltre dieci anni, hanno testimoniato gli operatori del Terminillo, non si registravano tante persone nella stazione sciistica dove, ricordiamo, per le disposizioni anti Covid, sono chiuse le piste da discesa.

Il posto di blocco. Istituito ora - intorno alle 12 - un posto di blocco della Polizia che fa passare solo i residenti, gli altri obbligati a tornare indietro. Il Terminillo faceva già ssegnbaare il utto esaurito.

