di Daniela Melone

RIETI - A Terminillo non è bello lo scenario che si sono trovati di fronte cittadini alla ricerca di un pò di frescura in queste torride giornate estive in cui l'afa spinge a trovar rifugio in montagna.Questo lo spettacolo sotto gli occhi di tutti, nei pressi del campo d'altura sulla montagna di Rieti, che ben altro trattamento meriterebbe.