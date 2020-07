Rieti, Terminillo, la protesta di abitanti e commercianti: «Altro che Tsm, quì mancano anche le segnaletiche dei parcheggi». Foto

RIETI - Mentre la politica, i comitati e l'opinione pubblica da settimane ormai si divide su Tsm sì, Tsm no, gli abitanti e i commercianti di Terminillo devono fare i conti col malcontento dei turisti che con l'esplosione dell'estate ogni giorno si riversano sulla montagna reatina. In particolar modo, le segnalazioni arrivate a Il Messaggero si riferiscono alle condizioni in cui versa il piazzale di Pian de' Valli, praticamente sprovvisto di segnaletica orizzontale, cancellata dal tempo.



«Difficile per i turisti trovare un posto auto - dicono alcuni commercianti del luogo - la maggior parte di loro parcheggia come capita ed in maniera selvaggia, ma quello che più indispettisce è l'impossibilità di individuare eventuali spazi riservati ai disabili. Probabilmente una volta ci saranno pure stati, ma oggi non si vedono. Forse è il caso che chi di dovere faccia un salto a Terminillo munito di vernice bianca e gialla ed identifichi nuovamente i parcheggi».