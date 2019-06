RIETI - A cinque mesi esatti dall’incontro (era l’11 gennaio) che in aula consiliare portò una folla di abitanti, commercianti, maestri di sci e rappresentanti di associazioni di categoria scesi dal Terminillo, il progetto Terminillo stazione montana è di nuovo pronto per sbarcare in Regione, dopo la sonora bocciatura del 2015 a causa dell’incidenza ambientale troppo elevata.



Ma c'è anche un altro nodo da sciogliere sul fronte del rilancio del Terminillo.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, LUNEDI' 10 GIUGNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA