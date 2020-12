Sul Terminillo pericolo valanghe a lastroni: «Questa foto è un campanello d'allarme»

Il rischio valanghe, altissimo sull'arco alpino, non risparmia neanche le montagne del Lazio. Questa immagine arriva dal Monte Terminillo, nel Reatino, e come scrive il Soccorso alpino e speleologico pubblicando la foto sul proprio profilo facebook «è un campanello d'allarme per tutti i conoscitori della montagna».

«Come si evince - avverte il Soccorso alpino - il manto nevoso non è assolutamente stabile, essendosi andato ad appoggiare su un terreno ancora "caldo" che non ne ha permesso la piena stabilizzazione. Questa condizione può favorire le cosiddette "valanghe a lastroni"». Quindi il consiglio per tutti gli appassionati: «Evitare le attività ad alto rischio, consultare con attenzione i bollettini meteo e il portale Meteomont e curare con attenzione l'equipaggiamento personale, anche quello per l'eventuale autosoccorso».

Le valanghe di neve a lastroni sono quelle più pericolose e causano oltre il 90% delle vittime da valanga. Esse raggiungono rapidamente un’alta velocità. Chi provoca il distacco di una valanga di neve a lastroni spesso si trova in mezzo e viene travolto.

Ultimo aggiornamento: 21:09

