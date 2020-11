RIETI - I primi fiocchi di neve imbiancano il Terminillo. Dopo l’insperato boom di turisti registrato nelle ultime settimane e in particolare durante i week end – con gli operatori che sperano di poter continuare a vedere il Lazio restare in zona gialla per garantire gli spostamenti provenienti da Roma – l’allerta meteo annunciata per oggi sul Reatino ha nel frattempo regalato una spolverata di neve anche al Terminillo, imbiancando così un poco ieri mattina anche Pian De’ Valli e soprattutto la località di Sella di Leonessa, a 1.900 metri.

A Pian de Valli, però, la magia si è esaurita quasi subito, sostituita nel primo pomeriggio da forti raffiche di vento. Un arrivo, quello della neve, che però nell’anno del Covid resta fortemente legato alle decisioni del governo sulla possibile riapertura degli impianti di sci, chiusi con il Dpcm del 25 ottobre. Ora, nuove indicazioni in merito potrebbero giungere dopo il 3 dicembre quando, in accordo con il comitato tecnico-scientifico, la riapertura degli impianti potrebbe ricevere il disco verde, con prescrizioni come il ticket online per smaltire le file, pieno carico e obbligo di mascherina per gli impianti installati all’aperto e carico al 50 per cento per le funivie.

Il Terminillo al tempo del Covid: in attesa della neve e degli impianti la “montagna di Roma” fa il pieno di turisti

<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/covid_iss_rischio_alto_epidemia_regioni_zona_rossa_zona_arancione_rapporto_oggi_ultime_notizie-5597936.html">Covid, Iss: "In Italia indice Rt scende a 1,18 Ricoveri ad alto rischio in 17 regioni"</a></h4><p>Covid , in un'Italia divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla con differenti livelli di lockdown, non va per nulla abbassata la guardia: quasi tutte le Regioni sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA