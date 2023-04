Neve al Terminillo, tetti e cime imbiancate: la nevicata fuori stagione soprende cittadini e turisti

RIETI - Non accenna a dimininuire la copiosa nevicata che da questa mattina, sabato 15 aprile, è tornata ad imbiancare di una fresca coltre al Terminillo. Una nevicata che sarà certo da ricordare negli annali come una di quelle più fuori stagione di sempre.

La nuova ondata di freddo che si sta abbattendo in queste ore sul Centro Italia ha restituito alla stazione montana cittadina un'immagine da cartolina invernale con tetti, strade e cime imbiancate. Da questa mattina intorno alle 7 ad ora sono quasi una quindicina i centimetri scesi a terra, per la gioia dei primi bambini che già sono accorsi con gli slittini.

Le temperature sono rigide, ma la totale assenza di vento, sono le condizioni ideali per gli amanti della montana, per trascorrere un sabato pomeriggio e una domenica in quota. L'ultimo per quest'anno. Forse.