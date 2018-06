di Giacomo Cavoli

RIETI - E' Pasquale Di Lorenzo (Asd Rokka Club) il vincitore della quarta edizione della Terminillo Marathon Alla da 128,700 (2.662 metri di dislivello), che taglia il traguardo di Pian De Valli in 4 ore, 3 minuti e 28 secondi, seguito da Gianluca Paoloni (Are Team Paoloni Marcellina, 4 ore, 4 minuti e 44") e Federico Colon e (Asd Roccasecca Bike, 4 ore e 7 minuti).



MARTORELLI TRIONFA NEL MEDIO



E' invece il terminillese Angelo Martorellli (Di Gioia Cycling Team, 3 ore, 21 minuti e 50 secondi, nella foto) il vincitore della medio fondo della Terminillo Marathon Alka da 108,28 km (2.266 metri di dislivello), seguito da Edoardo Pinzi (Team Npm Chianciano Salute, 3h22'40") e da Federico Costarelli (Di Gioia Cycling Team, 3h24'43")



I DUE PERCORSI



Per entrambi i tracciati, partenza e arrivo a Pian de Valli: subito dopo il via, la salita verso Campo Forogna, percorrendo il giro dell’Anello. Svolta a destra verso la Malga, costeggiando il Residence Rialto e subito l’attacco alla prima salita di giornata, con i circa 3 km pronti a condurre verso i 1.800 metri della Sella di Leonessa. Da lì la discesa della Vallonina fino a Campo Stella, seguita da un tratto di falsopiano fino al bivio di Leonessa, proseguendo poi in direzione Albaneto e giù in discesa fino a Posta. Da lì un breve tratto di Salaria e poi, proseguendo lungo la Salaria Vecchia, tutto in pianura fino a Cittareale con l’inizio della seconda salita fino ai piedi delle piste da sci di Selvarotonda.



Da Cittareale, la divisione dei due percorsi: per la Gran Fondo, al confine tra Lazio e Umbria, la svolta verso Maltignano, poi la salita di circa 10 km fino all’abitato di Villa San Silvestro, scendendo a Terzone, dove il percorso medio si è ricongiunto con la Gran Fondo. Poi l’inizio del rettilineo verso Leonessa dove, una volta usciti dal paese, la Terminillo Marathon si é diretta verso Campo Stella, iniziando la scalata della Vallonina e immergendosi nel bosco in località Jaccio Crudele. Da lì, nuovamente il superamento di Sella di Leonessa scendendo verso Pian de Valli e l’ultima rampa di circa 800 metri che, con quattro tornanti stretti, ha portato direttamente al traguardo.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA