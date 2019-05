© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Terminillo Marathon quadruplica la sua offerta e prosegue nell’omaggio di speranza alle zone terremotate. Nell’aula consiliare della Provincia di Rieti, questa mattina, la conferenza stampa per presentare la nuova edizione dell’evento ideato dalla H4F di Paolo Ferri e Massimo Martellucci, che il 2 giugno, con partenza e arrivo a Pian de Valli, regalerà una cornice ciclistica sempre più ad alta quota di successo.Oltre a Ferri e Martellucci, presenti in conferenza il presidente della Provincia Mariano Calisse, affiancato dai consiglieri provinciali Simone Fratini e Maurizio Ramacogi, insieme al vicesindaco Daniele Sinibaldi e il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati.Il 2 giugno, con partenza e arrivo da via dei Villini, protagoniste saranno la medio (108 km) e gran fondo (128,700 km) della Terminillo Marathon, mentre la Randonnéee renderà omaggio ai territori colpiti dal sisma del 2016.La Ultra Marathon, in programma,dal 6 all’8 settembre 2019, attraverserà invece le zone terremotate, attraverso un percorso che toccherà le due vette più alte del centro Italia, il mare Adriatico e le zone terremotate.Testimonial della Terminillo Ultra Marathon sarà Omar Di Felice, famoso ultracycler che ha compiuto e sta compiendo diverse imprese in bici in alcune delle zone più fredde del mondo.La Terminillo Ultra Marathon partirà dalla cima del Monte Terminillo fino ad arrivare al Gran Sasso, scendendo poi verso il mare, a Roseto degli Abruzzi, e affrontando tutto il lungo mare fino a San Benedetto del Tronto.Da lì, attraverso la Salaria, si toccheranno le zone di Amatrice, Accumoli, Norcia, Cascia e Leonessa, fino ad arrivare a Rieti, da dove i corridori saliranno fino al traguardo in cima al Terminillo.