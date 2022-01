Terminillo, la nevicata manda il tilt il traffico La fotogallery e il video della neve a bassa quota

RIETI - Disagi (e non pochi) lungo la strada statale Terminillese a causa della nevicata in corso.In particolare i numerosi turisti ed escursionisti tornati in direzione Rieti nel primo pomeriggio hanno dovuto fare i conti - in particolare nel tratto all'altezza del quarto tornante - con congestionamementi veicolari, rallentamenti e auto rimaste in panne e impossibilitate a proseguire.

Anche in prossimità del primo tornante auto ferme con quattro frecce e code. In campo polizia e carabinieri per la viabilità e la sicurezza stradale e numerose le persone a bordo strada impegnate nel montaggio delle catene da neve negli pneumatici. il sottile strato di neve e ghiaccio a fatto "pattinare" diverse auto. Al momento, a parte temporanei imbottigliamenti, non si sono registrati sinistri.