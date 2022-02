RIETI - Soccorso in atto al Terminillo in questi minuti, all'altezza del rifugio Sebastiani dove, a quanto si apprende, una donna sarebbe scivolata in un canalone centrael e le sue condizioni critiche ne avrebbero reso necessario il trasporto a valle.



Sul posto, a prestare i primi aiuti gli uomini di soccorso alpino, polizia e guardia di finanza. Nella zona dell'incidente, sta ora sorvolando un elicotero dei vigili del fuoco.

PEZZO IN AGGIORNAMENTO