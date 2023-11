Lunedì 13 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Metti un monaco e un pizzaiolo che si incontrano per caso su una montagna. Che non è l’inizio di una barzelletta, ma di una storia che nutre corpo e spirito. Gabriele Bonci, il re del pane e della pizza, arriva sul Terminillo per aprire un’attività, e chiede ai monaci della Comunità della Trasfigurazione di benedire il locale.

La storia. «Ci siamo conosciuti così - spiega padre Mariano Pappalardo - ci ha raccontato della sua devozione per san Francesco, dei grani speciali che coltiva vicino Greccio, è nata un’amicizia». Nulla accade per caso, e tra mani giunte e mani infarinate il lievito comune è quello del pane della vita e della Parola.

«Dal 2017 il servizio diocesano per l’evangelizzazione della Chiesa di Rieti ha proposto una serie di incontri presso il locale “Le Tre Porte”, un modo per portare la parola di Dio là dove la gente trascorre il tempo libero. Ci sembrava importante che anche la Chiesa potesse abitare questo spazio un po’ particolare ed inconsueto: così abbiamo pensato di abbinare qualcosa che portasse con un altro linguaggio e un’altra modalità gli stessi ideali accolti dal Vangelo». Si parte con Vangelo e arte, poi si arriva al binomio con il cibo, attraverso incontri e percorsi enogastromici: «Abbiamo iniziato con Vangelo e vino, poi con il miele, invitando sommelier e apicoltori. Necessariamente quest’anno abbiamo pensato di soffermarci sul pane, perché il Vangelo nutre come il pane e porta con sé una buona notizia», prosegue padre Mariano.

Nulla nasce per caso, e l’arrivo del maestro panificatore sul Terminillo fa “lievitare” idee e connubi. «Conoscevo questo posto come tutti i romani, andata e ritorno in un giorno - dice Gabriele Bonci - amo la montagna e avevo idea di aprire qualcosa in quota da prima del Covid, ho già un progetto agricolo in Garfagnana, vicino Lucca».

L'accordo. Tramite uno chef amico di Ippolito Martellucci, del ristorante “Sfizi di Iri” di Terminillo, si decide di avviare la collaborazione: «Interpreterò il territorio reatino dal punto di vista ambientale, sociale e produttivo - spiega Bonci - l’ispirazione arriverà in corso d’opera, stiamo formando i dipendenti e sistemando il locale; come tutte le gestazioni, anche questa è davvero emozionante».

Partiranno invece venerdì 17 novembre gli incontri su pane e Vangelo alle Tre Porte, e ad alcuni degli appuntamenti parteciperà lo stesso Bonci. «Gli ho parlato di questa iniziativa e l’ha accolta in maniera entusiasta, la sua presenza potrà essere un volano importante per invitare a riflettere sul Vangelo anche persone che non frequentano assiduamente questo tipo di circostanze», conclude padre Mariano.

Il richiamo turistico. Nel frattempo, l’apertura di Bonci sta attirando visitatori sul Terminillo, in tanti si sono messi in fila questo fine settimana per gustare la sua squisita pizza a taglio. E per i giovani che vogliano avvicinarsi al mestiere, il maestro consiglia «curiosità, coraggio e soprattutto poca superbia». Oltre naturalmente ad ingredienti di altissima qualità uniti a una professionalità acquisita in anni di studio e sperimentazione, che gli hanno permesso di mettere a punto il “metodo Bonci”, quello che fa della sua pizza una vera eccellenza italiana. Il risultato? Divino.