Mercoledì 25 Gennaio 2023, 08:13

Attrezzatura e mezzi da lavoro sono stati posizionati al centro di piazzale Zamboni, a Pian de' Valli, trasformato nel campo base della troupe che da ieri, al Terminillo, ha iniziato le riprese della nuova produzione guidata dal regista Gabriele Mainetti e che, tra i protagonisti, include gli attori Claudia Gerini e Lillo (alias Pasquale Petrolo). Mainetti e Lillo sono giunti al Terminillo domenica sera, mentre Gerini è arrivata ieri, accompagnata dalla figlia Linda. Rinviato di un giorno l'inizio delle riprese a causa della nevicata di lunedì, ieri la produzione ha mosso i suoi primi passi nello scenario innevato del Terminillo, ricevendo supporto sia dai maestri della scuola sci per la messa a disposizione di materiale vario, tra cui reti e giochi gonfiabili per bambini che potrebbero far parte di alcune delle scenografie (oltre ai quad forniti da privati, con i quali muoversi più agevolmente) sia da parte di Asm, che ha battuto i tratti di pista lungo i quali la troupe ha intenzione di girare le scene ambientate nella cornice della stazione sciistica reatina.

LA SCELTA

La scelta del Terminillo come location per le riprese ha portato a una movimentazione importante di personale che, fino a sabato, ha prenotato circa 75 camere tra i vari alberghi della stazione. L'unica certezza, al momento, è che il nuovo lavoro firmato da Mainetti verrà distribuito nel canale streaming Prime Video di Amazon: tra le scene girate nella giornata di ieri, una è stata ambientata dietro alla Piccola Baita, nei pressi della biglietteria Togo, dove è stata utilizzata l'attrezzatura da snowkite, la versione sulla neve del kitesurf. Una seconda ripresa, con dei bambini intenti a giocare sugli slittini, è stata invece effettuata nella strada che scende verso la piscina.