Una bambina e un uomo feriti al Terminillo, ancora assai innevato e di nuovo affollatissimo di turisti ed escursionisti provenienti soprattutto da Roma, con la Salaria che ha come sempre ospitato lunghe code da Passo Corese a Rieti in particolare in fase di rientro nella Capitale. Nel pomeriggio una bambina di 10 anni è stata travolta da un bob riportando lesioni che non ne mettono in pericolo la vita ma che hanno spinto i medici del 118 a chiedere l'intervento dell'eliambulanza Pegaso atterrata a Campoforogna (Micigliano), a quota 1.650 metri. La piccola è stata trasportata in un ospedale della Capitale.

Poche ore prima un escursionista romano di 43 anni è scivolato nel canale Orsacchiotta, una gola nei pressi del rifugio Sebastiani. L'allarme è stato lanciato dai compagni: sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, volontari del soccorso alpino e personale medico del 118. Il romano è stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale di Rieti. Anche lui non è in pericolo di vita.

