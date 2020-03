RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti e del distaccamento territoriale di Posta, avvertiti dai Carabinieri, sono prontamente intervenuti intorno alle 1 di questa notte sulle pendici del monte Terminillo per portare soccorso a due persone (M.E. ed R.P. due uomini residenti a Gubbio) che avevano perso durante la loro escursione, con l'arrivo dell'oscurità e della nebbia, l'orientamento.



Arrivati in zona i pompieri, dove i carabinieri della locale stazione avevano riscontrato la presenza dell'auto dei due sventurati, si sono messi subito al lavoro ritrovando i due escursionisti sulla strada 'Vallonina' al chilometro 3 e riportandoli successivamente alla loro autovettura che si trovava nei pressi del rifugio 'Sebastiani'.



Presenti dai primi momenti in posto anche i Sanitari del 118 con una unità mobile.