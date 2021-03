15 Marzo 2021

di Giacomo Cavoli

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Dopo il campanello d’allarme suonato la scorsa settimana con alcuni casi di contagio, nei giorni successivi anche qualche altro tampone si è poi rivelato positivo al Terminillo, ma in un numero che al momento non lascia temere il rischio della nascita di un focolaio locale. E ieri l’ultimo giorno di zona gialla è trascorso via come al solito, con qualche lieve fiocco di neve e un buon numero di turisti che hanno nuovamente raggiunto la stazione sciistica reatina, noleggiando ciaspole e sci per la pratica dell’alpinismo nonostante l’incerta meteo di giornata.

Stop alle attività. Da oggi, dunque, con l’ingresso in zona rossa resterà tutto chiuso, scuola sci e relativo noleggio delle attrezzature, mentre Terminillo (dove non mancano servizi essenziali come mercato, farmacia e rivendita di giornali e tabacchi) si appresta ad essere una potenziale meta da raggiungere per chi possiede una seconda casa: «Per noi, sostanzialmente, la stagione non è mai cominciata – osserva sconsolato il direttore della “Scuola Sci Terminillo”, Simone Munalli (foto) – Abbiamo ancora qualche lezione di sci alpinismo prenotata fino a dopo il 6 aprile, ma il prossimo inverno dovremo innanzitutto capire quali saranno le decisioni in merito all’apertura degli impianti: e se dovesse essere possibile poter tornare a praticare lo sci di discesa. E’ chiaro che le ciaspolate e lo sci alpinismo che quest’anno hanno monopolizzato l’attenzione rischiano di passare in secondo piano, per cui valuteremo anche se e quanto potenziare questi due comparti che ora sono invece tornati alla ribalta».

L'aspetto positivo. Munalli resta però fiducioso nei confronti del futuro: «L’aspetto più positivo di un periodo così fuori dal normale come quello che abbiamo vissuto, è stato la scoperta o riscoperta del Terminillo da parte di tante persone che non erano mai state qui o sono tornate dopo anni, rimanendo colpite dalle nostre bellezze – conclude - In questo senso, il prossimo anno dovremo farci trovare pronti per rafforzare le loro aspettative. Nonostante tutto, il Covid è stata un’occasione per farci riscoprire come montagna: cogliamo questa opportunità».