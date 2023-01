Domenica 29 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - La seggiovia quadriposto che serve le piste Cinzano e Giusti entrerà in funzione a partire da mercoledì 1 febbraio, come annunciato tre giorni fa da Asm e Comune di Rieti. Ma l’affluenza registrata ieri al Terminillo - dopo l’avvenuta apertura della biposto “Carbonaie”, insieme al tappeto Togo già attivo dalla scorsa settimana - è stata la conferma dell’inizio della più classica delle stagioni invernali della stazione sciistica reatina, affollata per tutta la giornata da tanti reatini e da turisti perlopiù romani e umbri. Il presidente di Asm Vincenzo Regnini conferma l’apertura della quadriposto: «Martedì 31 gennaio è in programma il collaudo della seggiovia alla presenza del tecnico della Regione Lazio – spiega - Il condizionale è sempre d’obbligo ma, dopo la manutenzione che abbiamo effettuato, non credo ci sarà alcun problema». La messa in funzione dell’ultima seggiovia mancante all’appello non aumenterà soltanto i numeri, ma anche la qualità degli sciatori che preferiscono il maggiore tecnicismo delle piste Cinzano e Giusti.

Le navette. Ieri è stata la giornata d’esordio anche per il servizio navetta gratuito messo a disposizione da Asm, con andata e ritorno sia dal parcheggio del PalaSojourner che da Campoforogna. E il bilancio, oltre che positivo, ha avuto anche dei risvolti curiosi: «Per prenotare il servizio navetta era sufficiente chiamare l’ufficio turistico di Visit Rieti - riepiloga Regnini – Ma quando al mattino sono iniziati ad arrivare i primi fruitori, abbiamo scoperto che la maggior parte di loro non avevano prenotato il servizio, mentre invece chi aveva lasciato la propria prenotazione non si è presentato. Un fenomeno particolare, al quale cercheremo di porre rimedio: a disposizione avevamo pullman da Gran Turismo con circa una cinquantina di posti, che hanno viaggiato con una media del 70 per cento della loro capienza, quindi circa 30 persone ogni volta. Sono numeri che, nel loro piccolo, hanno certamente contribuito a ridurre l’affollamento automobilistico. Domani (oggi, ndr) sarà forse la vera prova del nove per il nuovo servizio, ma già lunedì abbiamo in programma un incontro con i vigili urbani per fare il punto della situazione: siamo in condizione di poter adeguare velocemente il tipo di servizio e l’offerta, tenendo naturalmente conto dei limiti che coinvolgono sia i numeri del personale a disposizione che dei mezzi».

Le scuole. Dopo l’arrivo della neve, a crescere è anche la richiesta di settimane bianche da parte delle scuole reatine e romane. «Molti istituti reatini hanno iniziato a chiederci i prezzi degli skipass e altre richieste, soprattutto da parte delle scuole romane, sono arrivate ai maestri di sci – conclude Regnini – Cercheremo di sviluppare pacchetti che rispondano il più possibile alle esigenze di studenti ed insegnanti e, in collaborazione con la Regione Lazio e la Fisi, stiamo costruendo anche una due giorni in programma a fine febbraio per avvicinare i bambini allo sci».