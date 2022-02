Al Terminillo costituita l'associazione “Camperisti in quota”

RIETI - Al Terminillo è stata costituita l’associazione culturale “Camperisti in quota”, con sede in piazzale Campoforogna, presso l’area sosta camper del Terminillo.

«La nostra associazione - spiegano il presidente Emanuele Oliverii, il vice Domenico Trauzzi e il segretario Rolando Muslia - è un ente privato, senza finalità di lucro. L’obiettivo dell’associazionene “Camperisti in quota” è quello di raggiungere un’interesse collettivo, utilizzando le proprie risorse finanziare. L’associazione svolgere attività ricreative culturali, nonché nei settori dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazion».

Gli obiettivi. Di fatto, i compiti dell’associazione “Camperisti in quota”, sono di contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini, organizzare eventi come raduni, laboratori fiere e mercati, promozione del territorio e ogni altra attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero, al fine di favorire contatti tra i soci, organizzare promozione di convegni, congressi, viaggi e luoghi. «Le attività dell’associazione e le sue finalità - spiegano ancora i tre soci promotori - sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona».

Ricordiamo che l’iscrizione all’associazione avviene tramite il pagamento di una quota annuale di 10 euro per nucleo familiare e il tesseramento garantisce agevolazioni al Terminillo e a Rieti, presso paninoteche, nolo sci, ristornati, autofficine.

«Le convenzione - ricordano ancora Oliverii, Trauzzi e Muslia - con le attività verranno estese anche in Umbria e a Roma e presto anche in altre regioni dell’Italia. In primis, ci sarà uno sconto dedicato agli associati presso l’area sista camper Terminillo. Le attività organizzate dall’associazione sono aperte solamente ai soci ed i loro familiari». Per le iscrizioni potete contattare l’email camperistinquota@gmail.com