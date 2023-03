Domenica 19 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Attivare gli impianti di risalita del Terminillo anche durante l’estate? Potrebbe non essere più solo un sogno per la stazione sciistica reatina, che da oltre un mese continua a registrare un alto numero di presenze durante la settimana e il tutto esaurito in quasi ogni week-end, maltempo permettendo.

E nonostante la corsa di dicembre per garantire la messa in funzione degli impianti, la gestione provvisoria assegnata ad Asm sembra aver dato buoni frutti, lavorando in sinergia con il comparto dei maestri di sci: così, a maturare sempre più fra gli operatori è l’idea che, per la prima volta nella sua storia, Terminillo possa usufruire del funzionamento degli impianti di risalita anche durante il periodo estivo, replicando secondo le sue possibilità quanto già da anni avviene sia nelle vicine stazioni abruzzesi che in quelle del nord Italia.

L’occasione. L’ipotesi che serpeggia a Pian de’ Valli è quella di far percorrere in estate i tracciati delle piste invernali non più come un vicolo cieco, ma sia a piedi che in bicicletta, consentendo alle persone di usufruire della seggiovia biposto e quadriposto anche in assenza di neve. Insomma, attivare gli impianti, ai quali le bici potrebbero essere agganciate sfruttando degli speciali ganci già esistenti, da applicare alle sedute delle seggiovie. Un’operazione che, qualora andasse in porto, moltiplicherebbe ancora di più l’indotto estivo del Terminillo, cresciuto soprattutto dopo la riscoperta della stazione reatina da parte dei romani, durante lo stop agli spostamenti causato dal Covid.

Il bando di gara. Il ragionamento su un’apertura estiva degli impianti nasce anche dalla pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Rieti della nomina, da parte dell’ente, di un avvocato che dovrà avanzare al tribunale di Rieti la richiesta della nomina di un consulente tecnico d’ufficio, il quale dovrà a sua volta essere incaricato di redigere la stima del valore economico degli impianti di risalita attualmente esistenti, che il Comune intende mettere a gara con un avviso pubblico di valore europeo.

Sull’albo pretorio, la notizia della nomina del legale da parte del Comune reca la data del 6 marzo scorso: esclusi i tempi formali di nomina del Ctu, quest’ultimo avrà poi bisogno di altro tempo per redigere la stima del valore degli impianti. A tutto questo dovrà poi sommarsi la fine della redazione del bando di gara, l’eventualità che la perizia del Ctu possa essere incardinata all’interno del testo e i tempi di attesa necessari affinché le imprese interessate a partecipare possano rispondere al bando. Insomma, c’è abbastanza carne a cuocere per credere che a partire da adesso fino all’arrivo dell’estate sarà difficile avere una risposta certa su chi sarà il prossimo gestore degli impianti del Terminillo. Quindi, nel frattempo, perché non sfruttare la fortunata esperienza con Asm?

La disponibilita'. La prima notizia è che anche soLo mezza stagione invernale potrebbe aiutare Asm a chiudere in attivo i conti: «Il contratto per l’affitto del ramo d’azienda di “Funivia” scade il 30 aprile – spiega il presidente di Asm Vincenzo Regnini - Sia per quanto riguarda i costi che gli incassi, fino ad ora il piano di investimenti approntato da Asm è stato rispettato: non abbiamo ancora un conteggio completo, ma riteniamo di riuscire a coprire il costo dei 500 mila euro che annunciammo in conferenza stampa».

A domanda de Il Messaggero, Regnini non chiude all’ipotesi di gestire l’apertura estiva: «Al momento, Asm non ha ricevuto input né ufficiali né ufficiosi da parte del Comune: ma entro fine mese speriamo che il consiglio comunale approvi l’atto con il quale l’azienda diverrà interamente pubblica, modificandone così lo statuto e assoggettandola al controllo analogo, che consentirà all’ente di indicare obiettivi ulteriori». Quindi, conclude Regnini, «se il Comune chiederà in maniera formale ad Asm di lavorare ad un’apertura estiva, ci si potrà ragionare».