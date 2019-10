© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Ogni volta che incontriamo squadre che ci aspettano con la difesa a cinque, andiamo in difficoltà: speriamo che il Rieti domani non faccia lo stesso». Bruno Tedino, tecnico del Teramo, prossimo avversario degli amarantoceleste che hanno da poco salutato Mariani affidando la squadra a Lorenzo Pezzotti, è già in clima partita e studia le contromosse di un avversario (il Rieti, appunto) che conosce i punti deboli degli abruzzesi e proverà a giocarci sopra per centrare la prima vittoria stagionale.Sarà comunque una sfida ad altissima tensione, perché le ambizioni estive del Teramo, dopo sette giornate sembrano essere rimaste solo nelle intenzioni. La classifica inchioda i biancorossi nella zona calda, con appena 5 punti all'attivo e, seppur con una gara da recuperare (quella con la Sicula Leonzio dello scorso 1° settembre), il clima non è dei più felici al di là del Gran Sasso. «Rieti è una squadra ferita - ci dice Tedino - che in questo momento è pericolosa perché al di là del momento, al di là delle difficoltà che sta incontrando in questa fase, ha negli undici titolari elementi in grado di fare la differenza. Col Bari non avrebbe meritato la sconfitta e se non avesse perso un uomo a metà ripresa, probabilmente avrebbe compiuto l'impresa».Tedino e il Teramo temono il Rieti, anche se potenzialmente la formazione abruzzese ha più qualità e maggior risorse nella rosa complesiva. Il 2-0 di Monopoli va cancellato in fretta per riprendere a correre verso una zona di classifica più consona agli investimenti estivi e per fare in modo che domani sera (stadio Bonolis ore 20,45) torni il sorriso sui volti dei tifosi, Tedino pare intenzionato a confermare il 4-3-1-2 di base col quale finora ha affrontato i sei impegni di campionato, con Tomei tra i pali, linea difensiva gestita da Piacentini e Cristini al centro Cancellotti e Di Matteo esterni. A centrocampo la linea di tre sarà formata da Mungo, Arrigoni e Lasik, mentre in attacco Bombagi supporterà Martignago e Cianci.