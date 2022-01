Tenta rapina alla Banca Unicredit di Passo Corese poi desiste e scappa a piedi

RIETI - Un uomo armato, poco prima delle ore 10 di oggi 26 gennaio, è riuscito a entrare all'interno della banca Unicredit situata in via XXIV Maggio a Passo Corese. Una volta dentro ha minacciato il cassiere di consegnargli il denaro, ma, improvvisamente, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, compresi i militari della locale stazione di Passo Corese, ha desistito ed è fuggito a piedi senza portare via nulla. Alcuni presenti hanno provato a rincorrerlo, ma l'uomo è scappato su via Numa Pompilio, meglio nota come "Salita di Leggio", facendo presto perdere le sue tracce.

Non si sa se ad attenderlo ci fosse un complice e non è stata ancora diffusa una sua descrizione. Immediate le ricerche delle forze dell'ordine che sono attualmente in corso, mentre l'istituto di credito è stato chiuso e sulla porta campeggia un cartello con su scritto "Chiuso per rapina".