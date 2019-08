RIETI - Una finale tutta abruzzese, disputata nel cuore dei campi comunali di tennis di via Theseider, per contendersi il vertice del tabellone classificati della ventesima edizione del torneo “Città di Rieti”, organizzato dalla cooperativa sociale sportiva “Centro Italia” in collaborazione con il Tennis Club Rieti.



E’ quella andata in scena fra il giovane pescarese Davide Tosti che, concedendo games con il contagocce ai suoi avversari lungo tutto il corso del torneo, alle ultime battute ha finito per incontrare l’altro finalista, il conterraneo aquilano Gabriele Sorgi, che nulla ha potuto contro lo strapotere di Tosti, certificato in maniera inequivocabile anche dalla classifica federale che lo colloca nella categoria 3.1.

Colpi potentissimi e servizio a volte imprendibile, gli assi nella manica di Tosti - premiato dal patron della manifestazione Carlo Franciosi - il tutto corredato da una freschezza fisica invidiabile, che ha così lasciato poco spazio a Sorgi, il quale aveva messo in mostra il suo talento fino alla semifinale.

Messo da parte il tabellone di Terza Categoria, Maurizio Coletti si è invece aggiudicato quello di Quarta, battendo in finale Stefano Buccini, dopo la solita, consueta battaglia.

Ma la conclusione del “Città di Rieti” può aspettare: in svolgimento ci sono infatti il tabellone del Doppio Classificati, il Singolo e il Doppio Amatoriale, mentre la prossima settimana prenderanno il via il Doppio Misto e i due tabelloni dell’Over 50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA