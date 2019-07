© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un tabellone di “Solo doppio”, prima di fare ritorno alle consuete distrazioni del torneo dei singoli, che solitamente non amano il furto di attenzioni perpetrato a loro danno dai match dei loro colleghi in coppia.Così, ai campi comunali di via Theseider si conclude il torneo tutto dedicato al doppio, organizzato dal Tennis Club Rieti dove, in finale, la coppia favorita del tabellone composta da Carlo Franciosi e Marco Paris ha pensato bene di non lasciarsi sfuggire la vittoria, sconfiggendo il duo formato da Ermanno Vecchi e Walter Paolucci dopo un tormentato 6-1 1-6 10-2. Ha prevalso, nel tie break conclusivo, la maggiore esperienza della coppia Franciosi-Paris, aiutata da alcuni colpi risolutivi di Franciosi, al top della forma fisica insieme a quella dimostrata dal compagno di squadra.Il tabellone dei Classificati se l’è aggiudicato invece la coppia Raffaele Balacco e Claudio Lelli, che hanno avuto ragione dei due fratelli Edoardo e Tommaso Inches. A togliere ogni residua speranza di vittoria agli Inches, dopo un netto 6-0 ed un sofferto 4-6, è stato il tie break finale contro i più esperti e stagionati Balacco, sempre elegante nei suoi colpi migliori e Lelli, concreto e lucido nei punti finali.