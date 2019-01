© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ultimi colpi per la 19esima edizione del torneo di Natale ai campi comunali di tennis di via Theseider. Chiusa la pratica dei campionati provinciali amatoriali, al Tennis Club Rieti restano da portare a termine i cinque tabelloni natalizi per concludere gli appuntamenti sportivi invernali e guardare direttamente alla primavera.Incerta, appassionante, tecnicamente sopra le righe, la finale disputata nel doppio classificati dalle coppie Balacco-Lelli e Rosatelli-Faggiani, vinta da Balacco e Lelli per 6-2 3-6 15-13, con un’unica palla a decidere l’incontro dopo due, intensissime ore di scambi.Il doppio amatoriale se l’è aggiudicato invece la coppia Ponti-Sulpizi, battendo l’emergente duo Fainelli-Ratti, già al centro delle speculazioni di via Theseider sui risultati dei match dei prossimi mesi. Nel frattempo però, mentre l'intero circolo era intento a crogiolarsi e spettegolare sul futuro delle nuove “giovani” promesse, Ponti e Sulpizi non hanno perso tempo, portandosi avanti con il lavoro e imponendosi anche nel doppio Over 100, aggiudicandosi sul filo di lana la vittoria contro il duo Mechelli-Formichetti con il punteggio di 6-7 6-1 12-10.All’appello ora mancano soltanto le due finali del singolo classificati e singolo amatoriale, in attesa – nel balletto di gestioni e rimborsi tra Comune di Rieti e impianti cittadini – della pubblicazione del bando per la nuova assegnazione dei campi di via Theseider.