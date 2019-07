RIETI - Violento temporale su Contigliano tra le 14 e 40 e le 15. Oltre alla pioggia battente anche violente raffiche di vento che hanno fatto cadere due piante.



L'una in via Terni, direzione Greccio, e l'altra in via Fontecerro sud, proprio dove si è verificato l'incidente che nei giorni scorsi ha visto il contiglianese Maurizio Polletti cadere rovinosamente con il suo scooter.



Sono prontamente intervenuti gli uomini del Comune ed alcuni volontari per liberare la strada dagli alberi ed evitare altri disagi. Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA