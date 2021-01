Tempo di iscrizioni e orientamento al Liceo Varrone: le iniziative

RIETI - Aperte fino al 25 gennaio le iscrizioni al Liceo Ginnasio "Marco Terenzio Varrone" di Rieti, che anche quest'anno, in uno scenario quanto mai incerto a causa della pandemia, torna con le iniziative di orientamento dal titolo "Quo Vadis?".

Oggi, giovedì 14, lunedì 18 e venerdì 22 gennaio, dalle 16 alle 18, la scuola reatina apre su appuntamento le porte dell'istituto ad alunni e genitori, proponendo una visita del plesso di Piazza Mazzini e la presentazione dettagliata delle attività curriculari ed extracurriculari. Per partecipare, è necessario prenotarsi, scrivendo all'indirizzo mail riis00900x@istruzione.it, specificando, oltre al giorno scelto, nome, cognome e numero di telefono. Agli incontri sarà presente un team docenti, che illustrerà l’offerta formativa e risponderà ad ogni eventuale chiarimento.

Ma le attività non finiscono qui e continuano anche online. Nel primo pomeriggio di mercoledì 20 gennaio, per tutti gli interessati, è infatti previsto un incontro, trasmesso in streaming sulla pagina Facebook "Liceo Ginnasio M.T Varrone", in cui ragazzi e professori dell'istituto illustreranno le attività della scuola e saranno a disposizione per qualsiasi domanda o perplessità. L'orario di quest'iniziativa e ulteriori dettagli della giornata saranno comunicati a breve sul sito ufficiale www.liceoclassicovarrone.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA