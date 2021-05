Teatro sabino in trasferta, appuntamento con lo spettacolo “Ciao signò”

RIETI - La compagnia teatrale di Montopoli di Sabina momentaneamente in trasferta in attesa di poter tornare ad esibirsi “a casa”.

Delle serie “dalla Sabina con passione”, verrebbe da dire. Ma solo per qualche giorno ancora. La “Niente fischi!...Si recita”, domenica 23 maggio porterà in scena “Ciao signò” spettacolo di e con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli.

L’appuntamento è al Ristopub 18.30 di Monterotondo, con le formule pranzo, musica live e spettacolo o con spettacolo e apericena, tutto in un biglietto teatrale.

In attesa che anche il teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina possa riaprire i battenti, il pubblico sabino continua a seguire, in trasferta, sempre più numeroso e finalmente in presenza, onorando l'impegno di Aldo Lops e Silvia Lastilla. Per informazioni si possono contattare i numeri 3896793095 o 3395318478.

