RIETI - Il teatro non è agibile e il Flavio Vespasiano è out per quanto riguarda l’allestimento di spettacoli e iniziative pubbliche. Il termine del 30 giugno scorso, indicato dalla Commissione di vigilanza sui locali pubblici entro cui il Comune avrebbe dovuto adeguare la struttura alla normativa antincendio, è scaduto e gli uffici non sono stati in grado di presentare la documentazione integrativa ed è scaduta anche l’ultima proroga concessa dalla Prefettura, dopo le altre rilasciate in precedenza che consentivano l’utilizzo temporaneo dell’edificio.



A estrarre il cartellino rosso nei confronti del Comune è stato l’Ufficio prevenzione incendi del Comando provinciale dei vigili del fuoco.



