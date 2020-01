RIETI - Aumenti delle tariffe pubblicitarie: gli operatori del settore non ci stanno e si presentano a Palazzo di città (rappresentati dall’avvocato Barbara Pelagotti) per essere ascoltati in Commissione controllo e garanzia.



Dopo una lunga discussione, e su proposta degli stessi operatori, il presidente Alessandro Mezzetti ha preso carta e penna e ha inviato una Pec al sindaco Cicchetti e all’assessore al Bilancio Valentini in cui si chiede la sospensione degli aumenti.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, VENERDI' 31 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA