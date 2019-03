RIETI - Stangata in arrivo per commercianti ed enti no profit. La giunta Cicchetti dà il via libera all’aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. Il Messaggero ha visionato le tabelle applicate alle diverse categorie commerciali. E ciò che salta subito agli occhi è un incremento del 16,1 per supermercati, macellerie e generi alimentari.



Ristoranti, trattorie, pizzerie e pub dovranno mettere in conto un 8,60 per cento in più di quanto hanno pagato l’anno scorso. Così come per bar, caffè e pasticcerie (+8,61). Per mense e birrerie un più 8,58 per cento.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, VENERDI' 29 MARZO

© RIPRODUZIONE RISERVATA